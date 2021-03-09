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​Держава отримала за першу букмекерську ліцензію 108 млн гривень

Букмекери почали реєструватися в КРАІЛ.

​Держава отримала за першу букмекерську ліцензію 108 млн гривень
Фото: parimatch.com

Державний бюджет отримав за першу букмекерську ліцензію 108 млн гривень, повідомила у вівторок Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своїй сторінці в фейсбуці.

Першим і поки що єдиним ліцензіатом стало ТОВ "Паріматч".

Єдиним засновником компанії є кіпрська FirstPM Entertainment Ltd, а кінцевим бенефіціаром - Катерина Білоруська.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років.

В 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.

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