​Держава отримала за першу букмекерську ліцензію 108 млн гривень

Державний бюджет отримав за першу букмекерську ліцензію 108 млн гривень, повідомила у вівторок Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своїй сторінці в фейсбуці.

Першим і поки що єдиним ліцензіатом стало ТОВ "Паріматч".

Єдиним засновником компанії є кіпрська FirstPM Entertainment Ltd, а кінцевим бенефіціаром - Катерина Білоруська.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років.

В 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.