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Ціна за барель нафти Brent вперше з січня 2020 перевищила 70 доларів

Марка WTI подорожчала до 67,25 дол. 

Ціна за барель нафти Brent вперше з січня 2020 перевищила 70 доларів
Фото: EPA/UPG

Уперше з січня 2020 ціна за барель нафти Brent на лондонській біржі ICE перевищила 70 доларів. 

Станом на 12:50 за київським часом вартість травневого ф'ючерсу Brent становила 69,35, а максимально барель коштував 70,86 доларів, пише "Українська правда".

Ціна бареля марки WTI підвищилася до 67,25 долара, тобто зростання склало 1,76%. Для техаської марки нафти це найвищий показник за два роки.

Вартість нафти почала рости в лютому після сильних морозів у американському Техасі, які призвели до припинення видобутку. 

Brent – марка нафти, яку видобувають в Північному морі. Ціна цієї нафти з 1971 року є основою для ціноутворення приблизно 40% всіх світових сортів нафти.

WTI або West Texas Intermediate – марка нафти, яка видобувається в штаті Техас.

Нагадаємо, що у березні 2020 ціна на нафту північноморської марки Brent у понеділок впала нижче ніж 30 доларів за барель вперше з лютого 2016 року.

У квітні ф'ючерси на нафту Brent на торгах опустилися нижче ніж $20 за барель уперше з лютого 2002 року. 

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