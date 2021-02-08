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Нафта повернулася до доковідних $60 за барель

На початку пандемії барель коштував менше 30 доларів.

Фото: EPA/UPG

Ціна нафти північноморської марки Brent в понеділок вперше з січня піднялася вище 60 доларів за барель.

Як повідомляє Reuters, хедж-фонди активно інвестують в нафту, роблячи ставку на те, що коронакриза суттєво зменшили здатність нафтових компаній нарощувати видобуток. Обмеження пропозиції підштовхують ціни до багаторічних максимумів, і, як очікують деякі експерти, утримають їх там протягом двох, а то й більше років.

Важливу роль в обмеженні пропозиції зіграла угода країн ОПЕК+, які з квітня 2020 року поставили на ринок на 2,1 млрд барелів менше нафти, ніж могли б.

Вартість нафти сорту Brent з листопада минулого року підскочила на 59%, американська марка WTI - на 54% до 57 доларів за барель.

Інвестори налаштовані оптимістично попри попередження Міжнародного агентства з енергетики, що спалах нових випадків коронавірусу зашкодить попиту на нафту в цьому році і його відновлення до коронавірусного рівня затягнеться до 2025 року.

"До літа вакцину розійдеться світом, якраз перед літніми подорожами, і я думаю, що все піде як слід", - наводить агентство слова співзасновника хедж-фонду Maglan Capital Девіда Тевіла. Він прогнозує, що до кінця року ціна бареля нафти підскочить до 70-80 доларів. "В найближчі пару років ми побачимо неймовірні ціни на нафту, неймовірно жаркі", - вважає він.

Втім, інші учасники ринку сумніваються, що нафта суттєво подорожчає. За словами керівника трейдера Gunuvor Торбйорна Торнквіста, при ціні вище 60 доларів добування нафти стає рентабельним майже при будь-яких умовах, і стимул стримувати його зникає.

Нагадаємо, що на початку пандемії в березні 2020 року нафта коштувала менше 30 доларів. Це був рекордний мінімум з початку "нульових" років.

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