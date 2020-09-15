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В ОПЕК погіршили прогноз падіння цін на нафту

В наступному році попит буде відновлюватися повільніше, ніж очікувалося.

В ОПЕК погіршили прогноз падіння цін на нафту
Фото: globalresearch.ca

Світовий попит на нафту за підсумками 2020 року впаде стрімкіше, ніж прогнозувалося раніше. При цьому темпи його відновлення в наступному році будуть повільніші, ніж очікувалося.

Про це йдеться в щомісячному звіті ОПЕК, передає Reuters.

Зазначається, що світовий попит на нафту впаде на 9,46 мільйонів барелів на день в цьому році. Це більше, ніж зниження на 9,06 мільйонів барелів на день, що очікувалося місяць тому.

Ціни на нафту впали, оскільки криза коронавірусу призвела до скорочення поїздок і економічної активності. У той час як деякі країни послабили обмеження, дозволивши попиту відновитися, зростання числа нових випадків захворювання і зростання видобутку нафти чинили тиск на ціни.

"Ризики залишаються підвищеними і мають тенденцію до зниження, особливо пов'язані з розвитком випадків зараження COVID-19, а також з можливими методами лікування", - йдеться в заяві ОПЕК про перспективи на 2021 рік.

"Збільшення використання віддаленої роботи та дистанційного конференц-зв'язку, за прогнозами, обмежить повне відновлення попиту на паливо до рівня 2019 року", - говоритьсяу звіті.

Це означає, що в наступному році попит буде відновлюватися повільніше, ніж очікувалося. ОПЕК очікує зростання споживання в 2021 році на 6,62 мільйона барелів на добу. 

Нагадаємо, чистий прибуток саудівської нафтової компанії Saudi Aramco в першому півріччі скоротився удвічі порівняно з попереднім роком і склав $ 23,2 млрд проти $ 46,9 млрд.

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