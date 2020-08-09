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Чистий прибуток Saudi Aramco за перше півріччя скоротився удвічі

Падіння зумовлено низькими цінами на нафту і скороченням попиту.

Чистий прибуток Saudi Aramco за перше півріччя скоротився удвічі
Фото: EPA/UPG

Чистий прибуток саудівської нафтової компанії Saudi Aramco в першому півріччі скоротився удвічі порівняно з попереднім роком і склав $ 23,2 млрд проти $ 46,9 млрд. Про це йдеться в опублікованій на сайті компанії доповіді.

Таке падіння прибутку зумовлено низькими цінами на нафту і скороченням попиту, зазначив глава компанії Аміна Насера.

Чистий прибуток у другому кварталі склав $ 6,6 млрд.

При цьому компанія збільшила розмір дивідендів: якщо в другому кварталі 2019 року компанія направила на це $ 13,4 млрд, то тепер - до $ 18,75 млрд. 

Вільний грошовий потік у другому кварталі склав $ 6,1 млрд, знизившись більш ніж втричі в порівнянні з другим кварталом 2019 року, коли він дорівнював $ 20,6 млрд. 

Вільний грошовий потік у другому півріччі 2020 року склав $ 21,6 млрд, в той час як в минулому році в той же період він дорівнював $ 38 млрд.

Витрати компанії за підсумками кварталу склали $ 6,2 млрд, за півріччя - $ 13,6 млрд, за підсумками року компанія розраховує їх знизити з $ 30 млрд до $ 25 млрд.

При цьому компанія відзвітувала про історичний рекорд з видобутку нафти за добу - 2 квітня цифра досягала 12,1 млн бар.

Нагадаємо, у травні Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток нафти сильніше, ніж передбачено угодою країн ОПЕК +. Таким чином королівство вирішило підтримати ціни на паливо.

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