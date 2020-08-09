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700 протестувальників та 70 поліцейських отримали поранення під час сутичок у Бейруті

Люди вимагають покарати винних за вибух 4 серпня.

Фото: EPA\UPG

У столиці Лівану Бейруті під час сутичок на антиурядових протестах отримали поранення 700 протестувальників та 70 правоохоронців. Про це пише AlJazeera.

Тисячі мітингувальників вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 158 людей, 6 тисяч - постраждали, ще 300 тисяч - залишились без помешкання.  

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Протестувальники також вимагали від уряду дій для боротьби з економічною кризою, яка виникла у країні ще й через епідемію коронавіруса.

Люди кидали у поліцейських каміння, намагались вдертися до парламенту Лівану. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ та обстріляли протестувальників гумовими кулями.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Місцевий телеканал LBCI повідомив про смерть одного поліцейського. Він впав у шахту ліфта, коли тікав від мітингувальників.

Нагадаємо, 8 серпня демонстранти захопили МЗС Лівану, Міністерство економіки, штаб-квартиру Асоціації ліванських банків, штурмували Міністерство енергетики та Міністерство навколишнього середовища. Військові відтіснили протестувальників із урядових будівель. 

На тлі протестів прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб пообіцяв провести дострокові парламентські вибори.

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

Фото: EPA\UPG

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