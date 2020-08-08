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У Бейруті ​протестувальники вдерлися до будівлі МЗС Лівану

У сутичках з поліцією постраждали близько двох сотень людей.

У столиці Лівану Бейруті у суботу, 8 серпня, тисячі демонстрантів вийшли на вулицю. Протестувальники захопили будівлю Міністерства зовнішніх справ, прорвавшись через загорожу та поліцейський кордон.

Фото: twitter.com

Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і гумові кулі. Протестувальники оголосили захоплене міністерство "штабом революції", повідомляє Вild.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

"Понад 130 демонстрантів отримали поранення, 14 з них довелося госпіталізувати. На відео видно молодих чоловіків і жінок, залитих кров’ю, в яких, очевидно, влучили гумові кулі", - пише видання.

Під час демонстрації лунали гасла: "Народ хоче падіння режиму". Крім того, учасники акції несли плакати з написами: "Ідіть геть, ви всі - вбивці".

Крім того, демонстранти поблизу будівлі ліванського МЗС закликали до захоплення інших міністерств країни.

За даними місцевих ЗМІ, під час протестів і сутичок з провоохоронцями постраждало понад 170 осіб. Як повідомив речник поліції, у центральній частині міста загинув один із правоохоронців, передає Reuters.

Учасники протестів повідомляють, що поліція жорстоко б’є людей на кільцевій дорозі ліванської столиці.

Цей протест став продовженням масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

Фото: twitter.com

Тим часом представники ліванської влади повідомили про зростання кількості жертв вибуху в ліванській столиці. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинуло вже 158 осіб. Кількість тих, хто дістав тілесних ушкоджень, так само зросла й становить тепер шість тисяч осіб, повідомило ліванське міністерство охорони здоров'я.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

Влада Лівану назвала попередню версію причини вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). 

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

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