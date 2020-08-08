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Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена, - голова контррозвідки США

Деркача назвали "проросійським депутатом з України".

Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена, - голова контррозвідки США
Андрій Деркач
Фото: ord-ua.com

Голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента. Про це йдеться на сайті очільника контррозвідки.

"Ми вважаємо, що Росія застосовує низку заходів, щоб насамперед зневажити колишнього віце-президента Байдена і тих, кого вважає антиросійським «істеблішментом»", - йдеться у заяві.

За даними розвідки, РФ, зокрема, використовує позафракційного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який у травні оприлюднив аудіоматеріали про вплив Байдена на Петра Порошенка

Очільник американської контррозвідки називає Деркача "проросійським депутатом, який працює проти Байдена і в цілому проти Демократичної партії".

Голова контррозвідки США також заявив про спроби Китаю та Ірану впливати на американські вибори. За його словами, ці країни прагнуть поразки Трампа. 

Нагадаємо, у травні цього року Андрій Деркач заявив, що передав в Офіс генпрокурора матеріали, котрі начебто свідчать про вплив Байдена на Порошенко. Офіс генпрокурора порушив за даним фактом кримінальну справу.

Вибори президента Сполучених Штатів призначено на 3 листопада 2020 року.

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