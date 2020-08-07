Голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа

При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента.

Директор Національного центру контррозвідки США Вільям Еваніна заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану повпливати на результат президентських виборів у Штатах.

Він висловив занепокоєність можливою діяльністю цих країн, пише "Інтерфакс-Україна".

За оцінками контррозвідки, "Росія вживає заходів, щоб очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істемблішментом".

У заяві також вказується, що "деякі особи, пов'язані з Кремлем, намагаються підвищити (рейтинг. - Ред.) кандидатури Трампа в соціальних мережах та на російському телебаченні".

КНР, відповідно до заяви голови контррозвідки, "розширює зусилля з впливу перед листопадом 2020 року" та хоче, щоб "президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг на виборах".

Іран, за словами, Еваніни, намагається "підірвати демократичні інститути, президента Трампа та розділити країну напередодні виборів 2020 року". Він підкреслив, що зусилля Ірану "зосередяться на впливі онлайн шляхом поширення дезінформації у соцмережах".

"Ці оцінки розвідки є найбільш свіжою, точною та об'єктивною інформацією про загрозу виборам, яку розвідувальне товариство може відкрито представити зараз", - підсумував голова контррозвідки Штатів.

Нагадаємо, що президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.

Цього тижня комітет Сенату США ухвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори 2016 року.

Також держсекретар Майк Помпео заявив, що влада США готова заплатити $10 млн за інформацію про людей, які за завданням інших держав втручаються в американські вибори 2020.