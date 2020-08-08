Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа

Никогда не думал, что это скажу: затирание Лукашенко с политической карты Беларуси создаст дополнительные угрозы для Украины. Так что же будет после 9 августа? Каким путём пойдёт Беларусь? Чего ждать соседствующим с ней странам? Давайте попробуем ответить на все эти вопросы.

9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. И это, наверное, первый раз, когда белорусы будут ставить галочку не напротив фамилий; они будут выбирать будущий политический уклад для своего государства. Есть два варианта: или надоевший многим Лукашенко со своим закостенелым режимом, или, скажем так, далеко несамостоятельные белорусские домохозяйки, финансируемые восточным соседом. Здесь последнее слово за белорусами, однако нужно понимать: слова Александра Григорьевича о гибридной кампании по подрыву безопасности в его стране – не блеф. Все мы видели задержанных наёмников и данные о финансировании тех или иных оппозиционеров.

Фото: EPA/UPG

Дело ЧВК «Вагнер»

После задержания 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» (связана с личным поваром Путина – Евгением Пригожиным) Лукашенко делает то, что он лучше всего умеет – торгуется. Он торгуется с российским президентом, угрожая экстрадицией наемников в Украину. Напомню, что часть задержанных боевиков участвовала в военных действиях на Донбассе в составе российских формирований.

Ставки повышаются каждый день: сначала Александр Григорьевич вызвал послов Украины и России, теперь вот генпрокуроров двух стран для переговоров. Он созванивается с украинским президентом и российскими чиновниками. В общем, торгуется и при этом никому задержанных не отдает. Почему? Потому что это его спасательный круг.

Отдать их сейчас Украине – это помочь Киеву в сборе доказательств причастности России к военным действиям на Донбассе и раздраконить РФ, которая и без того готова на агрессивные действия на белорусском направлении. Вернуть сейчас Москве – лишиться дипломатической поддержки со стороны украинских властей, а самое главное – карты, позволяющей оставаться в игре: как до выборов, так и, быть может, после них.

Кремль же знает, когда Лукашенко торгуется, а когда блефует. Так вот, судя по всему, на сей раз Александр Григорьевич точно не пытается одурачить. «Это мы теперь должны, когда идет уборка, – мы же у вас ничего не просим – мы должны бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», – говорит он.

Фото: РБК Президент Беларуси Александр Лукашенко

И в Москве отлично понимают, что Лукашенко может на это пойти. С другой стороны, возникает дилемма: что делать – сворачивать часть запланированных активных действий в Беларуси или рисковать? Это уже будут решать ответственные российские чиновники.

А пока Александр Григорьевич маневрирует. И необходимо сказать, делает он это довольно умело. Вот уже и украинские прокуроры, как он сам отмечает, должны доказать причастность этих боевиков к войне на Донбассе. Вот уже и размытые заявления пошли, мол, не знаю я, кто всё это организовал: американцы и натовцы, украинцы (да, даже так!) или же россияне. Лукашенко, конечно же, всё знает, но действует он исключительно в рамках своих интересов. А его интерес ныне – успокоить российское руководство, сохранив свои позиции.

И уже есть определённый успех: Путин позвонил и попросил всё решить «в духе взаимопонимания». И Александр Григорьевич решит: только после выборов и протестов.

Обсуждать же весь этот цирк с «вагнеровцами» не имеет смысла. Единственный вопрос, который вызывает интерес: почему группа из свыше 30 наёмников оказалась в санатории близ резиденции самого Лукашенко? Да и отчего им вообще позволили это сделать?

Пусть на эти вопросы отвечает сам Александр Григорьевич. Я же предлагаю вернуться на четыре года назад и вспомнить, как практически таким же способом Россия попыталась устроить военный переворот в некогда дружной к ней Черногории, намереваясь убрать премьера Джукановича. Тогда, если вы помните, черногорским силовикам слили информацию о готовящемся покушении на главу правительства. Кто сливал? Кто-то, кто знал детали запланированной операции.

Фото: VOA Полиция охраняет суд во время вынесения вердикта обвиняемым по делу попытки государственного переворота в 2016 году, Подгорица, Черногория , 9 мая 2019.

Почему пытались убрать Джукановича? Он стремился вступить в НАТО, а Россия, завалившая Черногорию деньгами, этого точно не хотела. Переворот провалился, и эта балканская страна стала членом Альянса. Теперь она на пути вступления в Евросоюз со всеми экономическими и политическими для РФ последствиями.

Как Лукашенко узнал о том, что российские наёмники готовят в Беларуси «кровавый майдан»? Эту информацию, вероятно, кто-то слил белорусским силовикам. Кто это сделал? Наверняка тот, кто был в курсе запланированных действий.

На фоне чего это произошло? На фоне оттепели в отношениях Минска и Вашингтона. США и Беларусь впервые за 12 лет обменялись послами, чего не могли не заметить в Москве, как и попыток американцев выбить россиян с белорусского нефтяного и других рынков.

Что же теперь заявляет Лукашенко? Он указывает: «Хотя братские отношения с нами изменила (Россия – LB.ua) на партнерские. Напрасно. Партнерские отношения будем строить с Западом, США и Китаем». Что это, как не прямой сигнал руководству России о переориентации политики. Проглотит ли такие заявления Москва – не думаю. Однако снова-таки для Лукашенко – это единственное поле для манёвра.

Фото: EPA/UPG

В случае революции

Не думаю, что Москва сейчас настроена менять Лукашенко: в Кремле не знают, что будет после. Тем не менее, российским властям нужен Лукашенко податливый. А вот это устроить можно. Каким образом? Организовать кровавую революцию, выпустить уличных провокаторов и начать стрелять в обе стороны – в протестующих и в защищающих местную власть.

Лукашенко, конечно, загодя – за месяц до начала активной фазы кампании – объехал все силовые спецподразделения, добился от белорусского КГБ и армии полной поддержки. Однако практика показывает: все клятвы познаются не в мирное время, а когда происходит буря. Поэтому с силовиками всё и всегда условно.

Что нужно России? Чтобы была попытка переворота, а Лукашенко вывел армию и других силовиков на улицы Беларуси. Что будет дальше? Подавление протестов и жёсткие санкции со стороны Запада. Думаю, активную роль здесь будет играть Германия, у которой свои планы на соседнюю нам страну.

Как точно обозначил глава белорусского МИД Владимир Макей: «Сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности (на европейском направлении), развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. В моем понимании – это никому не нужно и никому не выгодно».

Фото: Еврорадио Глава МИД Беларуси Владимир Макей

На самом деле выгодно, и выгодно многим, однако об этом мы поговорим далее. А пока давайте вернёмся к вопросу: почему же Минск боится западных санкций? Потому что в случае введения штрафных мер со стороны США и ЕС у Беларуси останется лишь один путь – Россия. А та уже огласит единственное условие: подписание договора о союзном государстве при полном подчинении Москве. При таком сценарии Лукашенко лишится своих полномочий, правда не сразу. Однако бороться он уже не сможет.

То, что здесь описано, всё ещё может произойти. Лукашенко-то на выборах одержит победу, но что будет 10 августа, на следующий день после избрания, остаётся загадкой. Захочет ли Россия спровоцировать конфликт на улицах Минска и ряда других городов? Поддержат ли её на этом направлении отдельные европейские страны? Как себя поведёт не Лукашенко – с ним-то всё понятно, – а белорусские силовики? На все эти вопросы мы вскоре узнаем ответы.

Принуждение к любви

Необходимо сразу обозначить: Александр Григорьевич – человек, который желал воссоединения минимальной копии Советского Союза, состоящей из трёх-пяти ближайших стран. Но он всегда хотел этим объединением управлять, а не быть в подчинении. Поэтому и не получается у Путина склонить Лукашенко к полюбовному соглашению, дав тому должность вице-президента или ещё кого пониже. Поэтому и говорит Александр Григорьевич: «завсклада не буду».

Вообще в интервью Дмитрию Гордону действующий белорусский президент сказал довольно занимательную вещь: Россия никогда не пойдёт на объединение с Беларусью, при котором Лукашенко станет вице-президентом союзного государства и будет иметь возможность каждый второй год возглавлять его вместо Путина или кого иного со стороны РФ.

«Если уж в вашу конспирологию поверить, в политике: особенно с Россией – этого никогда бы не было. Было б одно государство, но чтоб президент, вице-президент – и через год размен произошел – вы в это верите?».

Фото: EPA/UPG Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Но помимо Александра Григорьевича на это бы не пошёл ещё один человек – Владимир Путин. Он не станет так рисковать, ведь понимает: если Лукашенко один раз займёт пост, он с него уже не слезет.

Здесь, в этих российско-белорусских отношениях, необходимо чётко понимать одну формулу: Лукашенко нужен Путин, но без доминирования России в самой Беларуси, а Путину нужна Беларусь, но не с президентом, а с генерал-губернатором Лукашенко. В Москве понимают: пока Александр Григорьевич занимает столь прочные позиции, никакого союзного государства не будет: он от этого 26 лет успешно отклоняется.

Вероятнее всего, до конца каденции обоих Путин и Лукашенко вынуждены будут общаться, однако мечта каждого вряд ли осуществится. Хотя и один, и второй, будут пытаться её воплотить в жизнь теми или иными способами.

Отсюда и заявления пророссийских кандидатов в Беларуси о возвращении к Конституции образца 1994 года – документа, где вся полнота власти была не у президента, а у Верховного совета, согласно которой судебная и власть на местах была независима, а глава государства не мог избираться более двух сроков подряд.

Ведь Путин не делал каких-то нововведений, когда внедрял свою обновлённую Конституцию и проводил референдум. Он просто воспользовался примером Александра Григорьевича, который и основной закон Беларуси менял пару-тройку раз, и референдум проводил. Сейчас он снова хочет нечто подобное сделать. Все эти ухищрения, позволяющие продлить срок Путину, обнулить термины, подчинить законодательную, судебную, исполнительную власть, силовиков – это всё от Лукашенко.

Фото: EPA/UPG Избирательный участок в с Барбино, Московская область, где проходит Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, 30 июня 2020.

Так что эти двое очень похожи. Как говаривал Борис Николаевич Ельцин, «там всё красненько».

Чем важна Беларусь?

Понятное дело, что с точки зрения безопасности Украины Беларусь – это, если хотите, ворота, через которые пока россияне пройти не могут. Александр Григорьевич Киеву гарантии безопасности, конечно, дал. Но украинцам всегда необходимо помнить: они действуют, пока это выгодно Лукашенко. И пока он там правит. А если нет? Тогда, по версии самого Лукашенко всё будет полыхать до Владивостока. Хороший парафраз, истинное определение пространства, на которое могла бы рассчитывать мирная Россия. Там Лиссабона, конечно же, нет.

Впрочем, Беларусь – это опорная точка. С военной точки зрения контроль над ней обеспечивает преимущество или России, или НАТО; всё зависит от того, кто управляет. На границе с Беларусью есть небольшое пространство – Сувалкский коридор. Он расположен между Польшей и странами Балтии. Гипотетически перешеек мог бы соединить основную часть России с Калининградом, отрезав балтийские государства от остальной части НАТО.

С другой стороны, усиление роли Запада в Беларуси отмежует Россию от Европы. Она окажется в географическом капкане, о чём уже не преминул сказать Лукашенко: «Ведь, кроме нас (Беларуси), у нее не осталось по-настоящему близких союзников».

В то же время Александр Григорьевич показывает, что может спокойно начать дистанцироваться. Он это не единожды демонстрировал, зачастую блефуя, но нынешняя ситуация разительно отличается от предыдущих: Москва ему ещё так открыто не угрожала потерей власти. И теперь – как мы уже обозначали – белорусский президент говорит о стратегических отношениях и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Не очень хороший сигнал, верно?

Фото: КП Техника производства Атлант во время военного парада в Минске, 3 июля 2017

Здесь нужно понять: Беларусь многим неудобна – как России, так и Европе. Зачем нужен МАЗ, если есть российский КАМАЗ? К чему дешёвая бытовая техника «Атлант», когда её можно заменить на европейскую? Почему не убрать Минский тракторный завод, составляющий конкуренцию немецким, французским, итальянским, нидерландским производителям? Почему бы не уничтожить такого весомого для россиян и немцев конкурента – Беларуськалий? А тут ещё и развитой сектор нефтянки, топливная переработка, которая, как кость в горле стоит россиянам и литовцам.

Многие комментаторы как-то оставили без внимания слова Лукашенко о том, что он вообще-то никуда бежать не собирается, особенно в Россию. Вместе с тем Александр Григорьевич назвал другую страну – Китай.

«Бегут те, у которых карманы набиты. Ну и что? Я побегу, хорошо. Я побежал – куда я побежал? Ну даже в Китай. Не дай Бог, конечно. Это совсем другой климат, другая страна – я так…».

За последние годы Беларусь значительно сблизилась с Китаем, превратившись в главные сухопутные ворота китайского товара в Европу. С точки зрения безопасности для Пекина Минск – это стратегический партнёр. Уже сегодня в белорусской столице и в других крупных городах страны меню госбанков, надписи в метро – на китайском языке.

Китайцы строят под Минском индустриальный парк «Великий камень», помогают Беларуси электрифицировать железную дорогу и выдают кредиты на сотни миллионов долларов. А самое главное – КНР помогает белорусам обновить военную технику. И речь идёт не только о ракете «Полонез», которую Минск сделал совместно с Пекином, а не с Москвой. Если вы посмотрите на фотографии последнего военного парада в белорусской столице, то увидите, что большая часть военной техники – от генеральских лимузинов до джипов и оружия спецназа – китайского производства.

Фото: tut.by Те самые лимузины во время военного парада в Минске 3 июля 2017

Это много кому не нравится – как в Москве, так и в других столицах. Вот почему ныне любопытно посмотреть на реакцию китайских властей: вряд ли они потерпят экономическое и политическое подавление Беларуси.

Какой вывод? Если в Беларуси всё же начнётся гражданская война и страна окунётся в омут насилия, экономически государство будет полностью уничтожено, а Минск будет жить по правилам, которые ему в одностороннем порядке будет диктовать Москва. Украина же получит дополнительную порцию угроз на своей границе.

9 августа – это не просто день президентских выборов в Беларуси, это – этап, после которого всё может измениться в нашем регионе. И если что, заденет всех, – как любит говорить Александр Лукашенко.