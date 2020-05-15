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США начали поставлять нефть в Беларусь

Об этом было договорено в ходе февральского визита госсекретаря помпео в Минск.

США начали поставлять нефть в Беларусь
Фото: mfa.gov.by

Соединенные Штаты Америки начали поставлять нефть в Беларусь.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Беларуси.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - заявил глава МИДа Беларуси Владимир Макей

Он подчеркнул, что поставки американской нефти - это часть государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса страны.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", - добавил Макей.

Напомним, в конце декабря 2019 года России и Беларуси не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Лукашенко поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти. Контракт на поставки из РФ истек 1 января. Он  также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину.

Госсекретарь США в феврале посетил Беларусь и заявил о готовности США обеспечить страну нефтью. "Все что нужно - это обратиться к нам", - сказал он тогда.

 

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