Лукашенко дважды созвонился с Путиным и поручил найти альтернативу российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещаниие с руководством нефтехимического комплекса и поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и начать поставки из альтернативных источников.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что пригласил участников совещания, "чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным".

Также президент Беларуси рассказал, что у него состоялся разговор с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным, - сказал он. - Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь".

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов".

Также Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Напомним, в феврале 2017 года Беларусь впервые приобрела иранскую нефть вместо российской.