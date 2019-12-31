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Новая Зеландия встретила Новый год

В 15:00 по киевскому времени Новый год наступит в Австралии.

Новая Зеландия встретила Новый год
Фото: Сергей Нужненко

В Новый Зеландии уже встретили Новый год - в 13:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает УНН.

После этого Новый год придет в Австралию, там его отпразднуют в 15:00 по киевскому времени.

Первое место, где уже успели отпраздновать завершение 2019 года - тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали в 12:00 по Киеву.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.

Еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, 6,3% - еще не решили, 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

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