Меркель призвала немцев не бояться перемен и нововведений

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на выдержки из новогоднего послания главы правительства ФРГ. Само обращение будет транслироваться вечером.

Меркель отмечает, что изменения к лучшему возможны, если немцы будут открыты и "отважатся на нововведения".

Канцлер также напомнила о цифровизации и меняющейся трудовой деятельности. "В будущем у человека должно быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходима смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей", - подчеркнула Меркель.

"Ценности Основного закона останутся нашим компасом и в следующем десятилетии", - добавила глава правительства ФРГ.

По ее словам, "техника и в цифровую эпоху должна служить людям, а не наоборот". "Границы устанавливает человеческое достоинство, поскольку оно неприкосновенно", - подчеркнула Меркель.

Канцлер напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. "Нашим детям и внукам придется жить с последствиями" деятельности или бездействия нынешнего поколения", - подчеркнула Меркель.

Напомним, в этом году Меркель девятый раз подряд возглавила список самых влиятельных женщин Forbes.