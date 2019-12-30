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На дачу премьера России Медведева специально завезли снег – Навальный

Снимки участка обнародовали в соцсети. 

На дачу премьера России Медведева специально завезли снег – Навальный
Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС

В сети появились снимки дачного участка в поселке Плес Ивановской области, который принадлежит премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Этот участок единственный из всех засыпан снегом, пишет в Instagram оппозиционер Алексей Навальный.

"Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе, снег есть! Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо?" – написал Навальный.

Фото: Sergey Nechaev/vk.com

Он отметил, что эту дачу Медведева показывали в фильме "Он вам не Димон".

Напомним, дачное имение Медведева у реки Волга занимает 80 га. Стоимость резиденции, по оценкам возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией – 25-30 млрд рублей (380-460 млн долларов США). Площадь территории, на которой находится имение, – 80 гектаров.

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