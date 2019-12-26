В Москве задержали российского оппозиционера Навального

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией, основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обысками правоохранители РФ. Самого Навального задержали. Об этом сообщило "Радио.Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш.

В инстаграме Навального говорится, что обыски связаны с расследованием о премьер-министре Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон".

"«Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришёл спецназ. Снова выпилили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела - обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье - заказчики этого рейда - сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление", - написал Навальный.

Прес-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального задержали силой и вывели, оппозиционер не оказывал сопротивления.

По словам руководителя штаба Навального Леонида Волкова, в офисе в момент появления полиции находилось около сорока человек. За 20 минут до обысков была заблокирована карта для пожертвований. Он также выразил мнение, что обыск специально провели в такое время, потому что из-за большого количества людей "можно отжать как можно больше техники".

У сотрудников ФБК в ходе обысков забрали ноутбуки, их выпустили из офиса, где остались только юристы и полицейские.

Более того, Ярмыш отметила, что четверг, разумеется, для задержания был выбран специально, потому что сегодня должен быть эфир у Навального.

Напомним, в октябре во взломанной почте одного из консультантов администрации президента РФ Владимира Путина - Константина Костина обнаружили "план борьбы с Навальным", там были предусмотрены провокации с пожертвованиями. В плане была расписана дискредитация его агитрекламы в соцсетях и так называемый Navalny Leaks - сайта с копроментирующей информацией на политика.