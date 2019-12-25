Саломе Зурабишвили (в центре) выступает перед представителями СМИ во время предвыборной кампании в Тбилиси, 25 октября 2018.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что переговоры с Россией стоит вести по примеру "нормандского формата".

Об этом сообщает Грузия Online.

Как отметила Саломе Зурабишвили, все в мире меняется, а Грузия "застряла" в технических форматах, когда как Украина готова использовать все имеющиеся ресурсы.

"Мы должны либо использовать все средства, либо должны оставить так, как есть на сегодня. Из своего опыта, из жизненного опыта, я знаю только два способа решения вопроса - или война, или дипломатия. Третьего пути никто не изобретал. Мы же идем третьим путем, прося наших друзей использовать их дипломатические возможности для нашей пользы", - считает Зурабишвили.

Президент уверена, что для Грузии был бы полезен формат наподобие "нормандского".

"Например, если появится такая возможность, то это может быть наподобие "нормандского формата", в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку. Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность. Опять же, я думаю, что мы должны искать любую возможность для разрешения ситуации", - сказала Зурабишвили.

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой после того, как Россия в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии - двух автономий, входивших в состав Грузии и добивавшихся независимости от нее еще до распада СССР. Евросоюз также не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, заявляя о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Правовой статус Южной Осетии как самостоятельной республики признали лишь пять государств - Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

В сентябре 2019 министры иностранных дел Грузии и РФ провели переговоры впервые за 11 лет. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий.