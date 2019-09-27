Министры иностранных дел Грузии и РФ провели переговоры впервые за 11 лет

На Генеральной Ассамблее ООН глава МИДа Грузии Давид Залкалиани встретился со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на МИД Грузии.

"В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча Министра иностранных дел Грузии и Министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", - сказано в сообщении.

МИД РФ также сообщил о встрече двух министров.

Залкалиани отметил, что Швейцария озвучила интересное предложение, в частности о том, что с ее стороны состоится коммуникация с РФ для того, чтобы изыскать возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

«Партнеры поддерживают эту позицию и считают, что необходимо использовать диалог и предпринять дипломатические шаги для обеспечения того, чтобы четко продемонстрировать силе, осуществляющей контроль над оккупированными территориями Грузии, неприемлемость продолжения этого процесса. Естественно, что Грузия будет действовать в тесной координации со своими партнерами», — сказал Залкалиани.

Напомним, последний раз министры иностранных дел Грузии и РФ проводили переговоры в 2008 году, после незаконной оккупации Россией грузинских территорий — Южной Осетии и Абхазии.

26 сентября сообщалось, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".