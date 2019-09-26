Трамп назвал жалобу на его разговор с Зеленским "фейком" и "секонд-хендом"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обнародованную Конгрессом жалобу осведомителя на его разговор с Владимиром Зеленским.

По словам президента США, его разговор с президентом Украины прошел без какого-либо давления, а информация, содержащаяся в жалобе, является неправдивой.

"Информатор информации из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп в твиттере.

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии", - написал он во втором твите.

Ранее сегодня Конгресс США обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года. Документ выложили на сайте Комитета разведки Палаты представителей. Белый дом пытался спрятать записи и стенограмму разговора.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.