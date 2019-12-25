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В Канаде произошло шестое землетрясение за двое суток

Обошлось без жертв и разрушений. 

В Канаде произошло шестое землетрясение за двое суток
Остров Ванкувер
Фото: nashvancouver.com

В Канаде с 23 декабря произошло шесть землетрясений. Последнее было зафиксировано 24 декабря неподалеку острова Ванкувер. Его оценили в 6,2 балла, передает "Укрифнорм" со ссылкой на данные Центра землетрясений Канады.

Эпицентр этих подземных колебаний находился в 188 км от города Порт Харди, информации о разрушениях и жертвах не поступало. По словам местного жителя города Ричмонд, Гила, некоторые здания колебались.

В понедельник неподалеку Ванкувера за семь часов произошло пять землетрясений разной категории. Все они обошлись без жертв и разрушений. Все побережье Британской Колумбии находится в активной сейсмической зоне, но последнее смертельно ЧП, связанное с подземными колебаниями, произошло около 70 лет назад.

Остров Ванкувер
Фото: Google maps
Остров Ванкувер

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков. Пострадали около 2000 человек, погибли 50. 

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