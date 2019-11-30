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Количество погибших от землетрясения в Албании выросло до 50

Поисково-спасательная операция длилась пять дней.

Количество погибших от землетрясения в Албании выросло до 50
Количество погибших от землетрясения в Албании выросло до 50
Фото: EPA/UPG

В Албании завершилась поисково-спасательная операция, целью которой было найти выживших после землетрясения, произошедшего 26 ноября. Об этом в субботу, 30 ноября, заявила премьер-министр страны Эди Рама, передает Немецкая волна.

“По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 50 человек. При этом примерно две тысячи человек получили травмы”, - говорится в сообщении.

В столице страны Тиране серьезно повреждены более 1465 зданий, в соседнем Дурресе - около 900. По меньшей мере 4000 человек потеряли крышу над головой. 

Примерно 2500 человек из поврежденных домов нашли убежище в гостиницах. Остальные были перевезены в восточные районы Албании и в соседнее Косово.

Среди причин таких катастрофических последствий землетрясения и значительных разрушений называют коррупцию и несоблюдение застройщиками строительных норм. В стране уже подготовили законопроект, который предусматривает заключение на срок от семи до 15 лет для инвесторов, архитекторов и исполнителей работ, которые не соблюдают норм строительства.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков.

По состоянию на вечер 26 ноября число жертв землетрясения достигло 20. Ранения получили 600 человек, девять из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщалось.

27 ноября в Албании произошло еще одно землетрясение.

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