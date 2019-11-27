Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
ГлавнаяМир

В Албании произошло еще одно землетрясение

Министерство обороны временно приостановило спасательные работы.

В Албании произошло еще одно землетрясение
Фото: EPA/UPG

Еще одно землетрясение магнитудой в 5,6 балла произошло днем 27 ноября в Албании.

Об этом сообщает ANSA.

"В среду после полудня в 40 км от албанской столицы с эпицентром в Адриатическом море ощущалось землетрясение. После того, как сильное землетрясение привело к десяткам смертей накануне, министерство обороны временно приостановило спасательные операции", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков.

По состоянию на вечер 26 ноября число жертв землетрясения достигло 20. Ранения получили 600 человек, девять из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщалось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также