В Албании произошло еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение магнитудой в 5,6 балла произошло днем 27 ноября в Албании.

Об этом сообщает ANSA.

"В среду после полудня в 40 км от албанской столицы с эпицентром в Адриатическом море ощущалось землетрясение. После того, как сильное землетрясение привело к десяткам смертей накануне, министерство обороны временно приостановило спасательные операции", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков.

По состоянию на вечер 26 ноября число жертв землетрясения достигло 20. Ранения получили 600 человек, девять из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщалось.