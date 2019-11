Из-за неизвестного объекта, замеченного на радарах, в США эвакуировали Конгресс и закрывали Белый дом

Утром, 26 ноября в США радары ПВО зафиксировали неизвестный объект в воздушном пространстве, из-за которого на 45 минут эвакуировали Конгресс и закрывали Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Медленный бесформенный объект", который, возможно, был стаей птиц, спровоцировал блокировку в Белом доме и стал причиной введения режима "ограниченного доступа" к Капитолию утром во вторник", - сказано в сообщении.

По словам источника в правоохранительных органах, объект был зафиксирован на радарах, после чего для координации и мониторинга ситуации созвали высших чиновников всех агентств, связанных с нацбезопасностью. Кроме того, в воздух были подняты военные самолеты США.

По первоначальным оценкам, "объект" был классифицирован как летательный аппарат, который несанкционированно направлялся к ограниченному воздушному пространству.

Американский чиновник сказал телеканалу, что Федеральное управление авиации не зафиксировало чужих самолетов на своем радаре.

Два источника полиции Капитолия сообщили CNN, что летающий объект, возможно, был просто скоплением птиц, с учетом того, как именно он появился на радаре, медленно двигался, а затем рассеялся.

Пилоты взлетевших в ответ военных самолетов сообщили, что они ничего не видели в небе. Однако аудиозапись управления воздушным движением, рассмотренная CNN, показала, что отвечающий военный самолет, управляемый пилотом с позывным «Блэкджек», действительно сообщал о том, что во время полета была стая птиц: «И мы, почти, сбили здесь стаю птиц, примерно тысяча триста».

Полковник ВВС в отставке Седрик Лейтон отметил, что радарный оператор должен уметь различать стаю птиц и самолет, но эта ошибка на самом деле довольно распространенная, поскольку стая птиц на радаре может быть похожа на небольшой самолет.

Несмотря на это, окончательный вывод, что это был за объект – еще неизвестно. По словам чиновника минобороны США, в настоящее время анализируются три возможных причины: стая птиц, атмосферная аномалия или беспилотник.

По данным Федерального авиационного агентства США, воздушное пространство вокруг Вашингтона является одним из наиболее ограниченным на территории США после событий 11 сентября 2001 года.

Напомним, 19 сентября 2019 года сообщалось, что военные США подтвердили подлинность видео с НЛО, сделанное в 2015 году одним из пилотов. В Пентагоне до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах явления.

Речь идет о видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.