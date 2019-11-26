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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20

Ранения получили 600 человек, девять из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

В результате землетрясения в Албании, которое произошло утром 26 ноября погибли по меньшей мере 20 человек, сообщило министерство обороны страны.

Ранения получили 600 человек, при этом девять человек госпитализированы с тяжелыми травмами, передает DW.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Больше всего в результате землетрясения пострадал город Дуррес, где погибли десять человек, и Тумане, где были найдены тела пяти человек. Еще один человек погиб, выпрыгнув из окна в городе Курбин.

При этом в Дурресе живыми были найдены 42 человека. Спасатели разыскивают под завалами домов тех, кто мог выжить. Сообщается, что до сих пор сохраняется риск новых подземных толчков.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В результате землетрясения было разрушено по меньшей мере три дома, сообщает агентство AP. Пока точно не известно, сколько людей находилось в них ночью. В городе Дуррес спасателям удалось найти живых подростка и ребенка. Люди сообщают о том, что под завалами остаются их родственники, с которыми им удалось поговорить по телефону, передает Reuters.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Власти призвали людей в наиболее пострадавших районах не возвращаться в свои дома и не пользоваться автомобилями, чтобы дать свободный доступ аварийному транспорту. Многие люди сообщили о трещинах в домах. В городах Дуррес и Фуше-Круя солдаты устанавливают палатки, в которых будут ночевать пострадавшие.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков.

Фото: EPA/UPG

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщается.

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