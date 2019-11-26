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В Боснии произошло землетрясение магнитудой в 5,4 балла

Оно охватило сразу несколько городов. 

В Боснии произошло землетрясение магнитудой в 5,4 балла
В Боснии и Герцеговине в результате землетрясения треснули стены зданий
Фото: Twitter Kabuka.tv

После нескольких землетрясений в Албании, которые начались в ночь на 26 ноября, подземные толчки произошли и в Боснии и Герцеговине. Их магнитуда составила 5,4 балла по шкале Рихтера, что определяется как довольно сильные, пишет Klix.ba

Эпицентр находился в Герцеговине, в 11 километрах от Невесинье и 77 км на юг от Сараево. Подземные толчки проходили на глубине 10 километров.

Зданиям удалось выстоять - только на некоторых из них появились трещины. По словам очевидцев, со стен падали картины и фотографии, тряслась крупная бытовая техника.

"Это было сильное землетрясение, оно долго продолжалось. Я не ощущал такого сильного в районе Мостар уже давно", - поделился один из местных жителей.

В Герцеговине очевидцы рассказали, что их десятиэтажное здание тряслось около 15 секунд, что напугало многих детей и даже взрослых. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Также незначительные сейсмические движения ощутили жители Италии, Хорватии, Черногории и Сербии. Сильнее всего пострадала Албания, где погибли несколько человек, а сотни людей получили ранения. Магнитуда составила 6,4 балла.

Фото: Данные Google

Напомним, что ранее самым сильным землетрясением за последние 30 лет в Албании считалось то, которое произошло в сентябре 2019 года. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.

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