В Дрездене из известного музея украли драгоценности на 1 млрд евро

В немецком городе Дрезден 25 ноября неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод", предварительные убытки составили миллиард евро, пишет Deutsche Welle.
По версии следствия, около 5 утра по местному времени грабители подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который отвечал за подачу электроэнергии в "Зеленый свод" и другие музеи.
После этого преступники проникли в здание и украли драгоценности, при этом не тронув ни дорогостоящие картины, ни другие предметы искусства.
Премьер-министр Саксонии, столицей которой и является Дрезден, Михаэль Кречмер, заявил, что эта кража нанесла удар по всей федеральной земле.
"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - написал он в Twitter.
В издании Dresdner Neueste Nachrichten добавили, что меры защиты этого музея от злоумышленников всегда оценивались как очень высокие. Полиция устанавливает полный перечень похищенных предметов.
Напомним, в декабре в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.
Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.