В Дрездене из известного музея украли драгоценности на 1 млрд евро

Злоумышленники проникли туда около 5 утра по местному времени.

В немецком городе Дрезден 25 ноября неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод", предварительные убытки составили миллиард евро, пишет Deutsche Welle.

По версии следствия, около 5 утра по местному времени грабители подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который отвечал за подачу электроэнергии в "Зеленый свод" и другие музеи.

После этого преступники проникли в здание и украли драгоценности, при этом не тронув ни дорогостоящие картины, ни другие предметы искусства.

Премьер-министр Саксонии, столицей которой и является Дрезден, Михаэль Кречмер, заявил, что эта кража нанесла удар по всей федеральной земле.

Фото: EPA/UPG Gruenes Gewoelbe

"Без "Зеленого свода" нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - написал он в Twitter.

В издании Dresdner Neueste Nachrichten добавили, что меры защиты этого музея от злоумышленников всегда оценивались как очень высокие. Полиция устанавливает полный перечень похищенных предметов.

Фото: EPA/UPG Gruenes Gewoelbe

Напомним, в декабре в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.

Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.