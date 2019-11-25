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На местных выборах в Гонконге демократы получили рекордное количество мест

24 ноября в Гонконге состоялись местные выборы. 

На местных выборах в Гонконге демократы получили рекордное количество мест
Сторонники демократов в Гонконге
Фото: AFP

В воскресенье 24 ноября в Гонконге состоялись местные выборы. По предварительным данным, демократические силы добились рекордных мест в парламенте. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При рекордной явке в 71,2%, демократы получают пока 388 из 452 мандатов – это самое большое количество, чем когда-либо ранее. На прошлых выборах, в 2015 году явка была около 47%.

Поправительственный блок ранее контролировал около 75% место в местных советах. Прокитайски настроенные силы получают 22 места в советах округов, независимые кандидаты - еще 8. Однако пока неизвестно, кому отойдут оставшиеся мандаты. 

Минувшие выходные впервые за несколько месяцев прошли без крупных демонстраций, а перед избирательными участками были длинные очереди. Всего на местных выборах участвовало более тысячи кандидатов. 

Издание отмечает, что результат этих выборов имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах. Победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые 5 лет выбирает главу правительства Гонконга. До настоящего момента победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Напомним, протесты продолжаются в Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. 31 октября власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние десять лет вошел в техническую рецессию.

О применении боевого оружия против демонстрантов впервые сообщалось 29 сентября. Однако тогда полицейские ими стреляли лишь в воздух. В этот же день полиция использовала для разгона акций протеста резиновые пули и водометы. 

В ноябре полиция использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один протестующий находился в критическом состоянии. 

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