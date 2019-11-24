Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк

Украинский моряк погиб в результате травмы, полученной во время шторма в Кельтском море. Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook.

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 21:10 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста”, - говорится в сообщени.

Команду медработников доставили на борт сухогруза вертолето. Врачи констатировали смерть моряка в ночь на 23 ноября.

В связи со случившимся судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось во французский Брест.

"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно - от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - отметили в благотворительной организации.

Напомним, у берегов Малайзии задержали судно с 22 гражданами Украины.