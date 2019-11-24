Обнародованы документы Госдепа, касающиеся отношений с Украиной

Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight, говорится на сайте группы.

Среди материалов, в частности, электронные письма, которые «подтверждают многочисленные контакты в мае 2019 года госсекретаря Помпео и адвоката Трампа Джулиани».

«Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США [Мари Йованович]» - заявил в пояснении исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

В наблюдательной группе отмечают, что это лишь первая порция документов, и «у администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса».

«Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию», - подчеркивают в American Oversight.

Документы, в частности, свидетельствуют о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019 года. E-mail от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в частности от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса – на 1 апреля.

Также среди документов письмо шести бывших послов США в Украине, в частности Билла Тейлора, в Государственный департамент, в котором высказывается обеспокоенность по поводу атак на Мари Йованович.

12 апреля члены Палаты представителей Стени Гоер и Элиот Энгель прислали письмо Помпео, в котором также выразили обеспокоенность ситуацией с преследованием Йованович.

Напомним, Йованович была отозвана из Киева на два месяца раньше запланированного срока - в мае 2019 года, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Дональда Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. На слушаниях в Палате представителей Йованович сообщила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее увольнения и «развернул кампанию» против нее.