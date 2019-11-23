Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
ГлавнаяМир

В Испании в связи с каталонским кризисом арестован украинец

Он может быть связан с диверсионным отрядом ГРУ РФ.

В Испании в связи с каталонским кризисом арестован украинец
Фото: EPA/UPG

В рамках расследования роли спецслужб РФ в каталонском кризисе в Испании задержали двух мужчин - гражданина Украины и россиянина.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщила газета El Mundo.

Задержание произошло 4 октября в провинции Жирона на северо-востоке страны, когда мужчины направлялись на "Мерседесе" с белорусскими номерами в сторону французской границы. В сумке одного из них была обнаружена граната М-75 российского производства.

По решению суда в Фигерасе, оба задержанных помещены в следственный изолятор, отмечает DW.

В отношении одного из задержанных 4 октября мужчин в Испании ранее был выдан ордер на арест, по документам на другое имя, сообщает издание.

Национальная судебная палата Испании (НСПИ), 4 месяца назад инициировавшая расследование о вмешательстве РФ в события в Каталонии, связывает обоих арестованных с Денисом Сергеевым, которого считают офицером российской военной разведки, ранее назвавшейся ГРУ.

Как выяснил Bellingcat, Сергеев с паспортом на имя Сергея Федотова посещал Барселону несколько раз, в том числе 29 сентября 2017 года, за три дня до референдума о независимости Каталонии. Как отмечает El Mundo, испанские власти считают его сотрудником российской части 29155, которая входит в структуру ГРУ и "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также