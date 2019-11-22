Россия вышла из Женевской конвенции по защите населения во время международных вооруженных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно с которым Россия выходит из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Документ был опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1", - говорится в 1 статье документа.

Законопроект был утвержден российским парламентом в октябре 2019 года, а 6 ноября его одобрил Совет Федерации.

Подписание закона президентом означает, что отныне РФ не признает статью дополнительного протокола к конвенции, которая закрепляет роль спецкомиссии ООН как судебного органа, имеющего право судить страну за нарушения прав гражданского населения в условиях войны.

Напомним, оккупационные власти Крыма, несмотря на нормы международного гуманитарного права, готовят детей к вступлению на службу в армию РФ и пропагандируют войну.

Это является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 «О защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949 года.

О том, как еще Россия нарушает нормы Женевской конвенции о защите населения, читайте в интервью LB с руководителем представительства президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем.