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В России разрешили признавать людей "иноагентами" и запретили продавать смартфоны без российских приложений

Сейчас статус "иностранных агентов" в РФ имеют десять СМИ.

В России разрешили признавать людей "иноагентами" и запретили продавать смартфоны без российских приложений
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума России в четверг приняла в третьем, окончательном чтении два спорных закона.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Первый закон разрешает признавать людей "иностранными агентами" за распространение контента СМИ-"иноагентов" и участие в его создании (если человек получает деньги из-за рубежа).

Сейчас статус "иноагента" в России имеют десять СМИ: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода", "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".

Закон обязывает их учредить российское юридическое лицо в статусе "иноагента". Все информационные материалы изданий должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-"иноагент". 

Второй закон запрещает продавать "отдельные виды технически сложных товаров" без российского программного обеспечения. В качестве примера авторы закона приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

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