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Конкурент Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля

Ранее сформировать правительство пытался Нетаньяху.

Конкурент Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Бенни Ганц
Фото: EPA/UPG

Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина о том, что ему не удалось сформировать правящую коалицию.

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Ганц проинформировал Ривлина о том, что ему не удалось сформировать правительство", - пишет газета.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов. Они состоялись в сентябре.

Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать.

После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Сине-белые" - 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не может сформировать правительство самостоятельно.

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Источник: Интерфакс-Украина
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