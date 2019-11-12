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Израиль заявил о ликвидации лидера "Исламского джихада"

Спецоперация прошла в секторе Газа. 

Израиль заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата в секторе Газа. Соответствующая информация появилась 12 ноября на странице Израильских вооруженных сил в Twitter

"Мы убили командира исламского джихада в Газе, Баху Абу аль-Ата. Он нес прямую ответственность за сотни террористических актов против израильских гражданских лиц и солдат", - сообщили ВС Израиля.

На официальной Facebook-странице посольства Израиля в Украине добавили, что аль-Ата был убит в ходе антитеррористической операции в ночь на 12 ноября. 

"Следующая его атака была неизбежна, что привело к тому, что Израиль применил необходимые меры для защиты наших мирных жителей", - отметили в посольстве.

Баха Абу аль-Ата
Фото: https://www.facebook.com/IsraelinUkraine
Баха Абу аль-Ата

В мае 2019 года террористическая организация "Исламский джихад" угрожала сорвать конкурс Евровидение 2019, проходивший в Тель-Авиве.

Напомним, что 2 ноября авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на перехваченные ракеты. Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС.

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