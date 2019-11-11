Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано

Однако и это не особо важно. Это досье, если, конечно, говорить со ссылкой на предварительную информацию, опубликованную в The Sunday Times, полностью нивелируют выложенные сведения. А сам по себе отчёт (отдельные его сведения) помогает не только избежать наказания России, но и удержаться сторонникам Брексит у власти, приумножить свои позиции.

Публикация сенсационного материала готовилась на 10 ноября, однако в конечном итоге его заблокировало британское правительство во главе с симпатиком Брексита – премьером Борисом Джонсоном . Кстати, сам итоговый отчёт и должен был показать, как Кремль и, скажем так, российские силы вливали деньги в правящую партию консерваторов, которых и возглавляет ныне Джонсон. Теперь обнародование данных перенесено на 12 декабря. Это сразу после досрочных парламентских выборов в Британии. За это время консерваторы, которые, скорее всего, останутся у власти, успеют откорректировать документ, засекретив отдельные его части.

Британский еженедельник The Sunday Times сообщил о девяти бизнесменах россиянах, которые, вероятнее всего, фигурируют в секретном докладе комитета парламента Великобритании по делам разведки и безопасности. В этом документе собраны все материалы о вмешательстве РФ в политические и иные процессы в зарубежных государствах. Большее внимание, конечно, сконцентрировано на внутренней кухне Великобритании – собраны (как указывают СМИ) доказательства шпионажа и подрывной деятельности россиян, однако там есть данные и о работе российских представителей в США.

Дело – артель «Напрасный труд»

В общении с европейскими коллегами я множество раз указывал: главное – это не постоянный политический скандал в Великобритании, который связан с Брексит. Главное – это расследование профильного комитета парламента Великобритании относительно российского вмешательства. Единственная остававшаяся у силового аппарата в Лондоне возможность – показать, что Брексит изначально финансировался силами из России – была окончательно упущена. Данное расследование теперь точно не поможет остановить выход Британии из ЕС. Этот театр абсурда более не остановить.

Почему? Да потому, что те люди, которых назвали чуть ли не главными финансистами партии консерваторов и затем сторонников Брексит – не являются ключевыми исполнителями. Всё это – лишь верхушка айсберга. Более того, та информация, которую о них предоставили и выложили, вообще наталкивает на мысль или о полном выхолащивании британских спецслужб, или о нежелании блокираторов публикации отчёта рассказывать о реальном состоянии дел.

К тому же эксперты, которые помогали в подготовке этого документа, - сами по себе нивелируют его ценность. Простите, но Россия высмеет любые обвинения, звучащие от господина Браудера – человека, который, да, делает важное дело по процессу «списка Магнитского», однако находящегося в РФ под уголовным делом. Помните, как Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки рассказывал о так называемых преступлениях Браудера? А Трамп помнит, и не только он.

А Кристофер Стил – бывший британский разведчик, который первым рассказал о сговоре Трампа и российской власти? Ведь спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог доказать факта сотрудничества. Может оно и было. Но доказательств нет. Есть только досье Стила. Даже наличие его имени в отчёте спецслужб Великобритании заведомо предоставляет Кремлю козыри.

Фото: gchannels.org Кристофер Стилл

Однако всё это – ничто в сравнении со специальным и целенаправленным желанием отдельных людей из Кабинета на Даунинг-стрит умолчать реальную информацию о тех, кто фигурирует в британском досье.

Ничтожное расследование девяти

Британский таблоид рассказал о девяти россиянах, которые вносили значительные пожертвования правящей Консервативной партии Британии, что, кстати, не запрещено законом. Члены профильного британского комитета расследовали также вмешательство отдельных российских бизнесменов в референдум относительно «Брексит». Огласили пока первую тройку фигурантов отчёта. Причём информации о них британскому обществу дают предельно мало, что, собственно, и вызывает некое недоумение.

Первый – Александр Темерко бывший сотрудник нефтяной компании «ЮКОС», уехавший из России в связи с обвинением в мошенничестве. С 2011 года – подданный Великобритании. Его британские СМИ именуют экс-чиновником Минобороны РФ (в 1990-е годы). Также говорят, что он называет Бориса Джонсона своим другом. За последние семь лет (как указывает The Sunday Times) он пожертвовал Консервативной партии 1,2 миллиона фунтов.

А теперь позвольте вам рассказать чуть иную историю. Александр Викторович – человек из обоймы Ельцина. В 1991 году он во время августовского путча занимался штабом сил обороны, защищая российский Белый дом. Он же тогда вёл переговоры с военнослужащими, убеждая их оставаться на нейтральных позициях.

Фото: alexandertemerko.co.uk Александр Темерко и Борис Джонсон

Более того, он не просто бывший сотрудник Минобороны РФ, а его создатель. Именно Темерко, кстати, запускал в России первую большую компанию, концентрировавшую в своих руках весь экспорт российского вооружения. При этом тогда у него были прекрасные отношения с бывшим министром обороны РФ Грачёвым и на тот момент ещё главой ФСБ (сейчас секретарь Совбеза РФ) – Николаем Патрушевым.

Это уже потом была нефтянка и ЮКОС. А изначально он – как говорят в российских кругах – оружейный барон. Кстати, именно Темерко агитировал британцев помочь Украине оружием.

Да, после уголовного разбирательства в России он перебрался в Британию, долгие годы являлся директором компании OGN Group – крупнейшего поставщика инженерных и строительных услуг на морских месторождениях нефти и газа. Теперь руководит предприятием, которое строит линии электропередач между Великобританией и Францией.

В общем, биография его предельно интересна. Однако его публичная позиция четка, и сделать из него обвиняемого будет очень сложно. Почему? Потому что он с 2012 года является самым крупным донором Консервативной партии, выступает против Брексит и агитирует за сохранение Шотландии в составе Великобритании.

Впрочем, это не мешало ему участвовать в кампании по свержению ныне бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй и точно не мешает засиживаться долгими вечерами у Бориса Джонсона, которого он не просто называет своим другом, но и кличет по имени Саша – настоящее имя премьера Великобритании. Кстати, предвыборную кампанию Джонсону ранее делал Джеймс Уортон – сотрудник предприятия Темерко.

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Следующий финансист (точнее, финансистка) – жена бывшего заместителя министра финансов РФ и главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина. Сначала она платила 161 тысячу фунтов стерлингов за игру в теннис с Борисом Джонсоном и Дэвидом Кэмероном (когда последний ещё был премьер-министром, а Джонсон – мэром Лондона). За предыдущий год она передала консерваторам 450 тысяч фунтов.

И снова нам не рассказывают главного – кем является сам Чернухин. Ранее его называли «банкиром Путина». За время правления Владимира Чернухина в ВЭБ банк получил все деньги «молчунов». В России сформировалась отдельная каста «молчунов» – людей, которые не выбирали пенсионный фонд или отказывались от выбора накопительной части пенсии и доход которых автоматически переводили в управление ВЭБ. Таких, кстати, порядка 48 миллионов.

Фото: PhotoXPress Владимир Чернухин

Чернухин был чиновником во времена правительства Касьянова. И даже в 2008 году, когда Касьянов захотел идти в президенты России, Чернухин финансово того поддержал.

Затем бывший глава ВЭБ переехал в Лондон, так как его фамилия стала фигурировать в деле бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова, который (как постановил суд) сливал иностранным контрагентам проекты решений по управлению внешним государственным долгом России.

В 2004 году в британской столице он купил историческое здание в элитном районе - бывшую штаб-квартиру Midland в Сити за £72 млн. Потом он создал из неё гостиницу, предварительно обанкротивши одну из «прокладок», которые производили все необходимые процедуры.

Недавно Чернухин выиграл суд у российского алюминиевого магната Олега Дерипаски. Судейская коллегия признала первого реальным совладельцем в «Трёхгорной мануфактуре». Последняя – это ранее старейшее московское текстильное предприятие XIX века, а сейчас – крупный развлекательный центр. Согласно постановлению суда, Дерипаска должен отдать Чернухину $95,2 млн.

В общем, всё это говорит, что Чернухин никуда не делся из российской экономической жизни. И здесь возникает вопрос: кто посредник: быть может, игроки в теннис?

Фото: vkurse.pro Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон

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Александр Лебедев – последний из опубликованной тройки фигурантов отчёта британской разведки. Что о нём говорит The Sunday Times? Крупнейший инвестор российской «Новой газеты», владелец британских СМИ Evening Standard и The Independent. Указывается что его сын, Евгений, постоянно приглашал Джонсона на закрытые приемы в свой замок в итальянской Перудже. Ну, и самое важное: британский еженедельник отмечает: Лебедев служил в КГБ в советское время. Однако в унисон сразу звучит: выступает за сохранение Британии в ЕС.

Давайте мы начнём с того, что Александр Евгеньевич Лебедев – член Совета РФ по внешней и оборонной политике и один из самых богатых россиян. Он действительно окончил Краснознамённый институт КГБ, а в начале девяностых даже служил в Службе внешней разведки России. В 1991 году он уволился в запас и занялся коммерцией. До этого всего он вообще был сотрудником советского посольства в Британии.

Он был активным сторонником Ельцина и уже в то время сотрудничал с компанией «Газпром». Входил в партию «Наш дом - Россия» (Черномырдин) «Родина» (условно Рогозин), затем «Единая Россия» (Путин) и «Справедливая Россия» (не имеет значения).

Сейчас ему принадлежит половина аннексированной Алушты: он там ставит рестораны, общепиты, развлекательные центры и т.д. В его Independent временами нелицеприятно говорят об Украине.

Фото: colta.ru Александр Лебедев

Однако дело не в этих троих. Все эти бизнесмены по определению знакомы и пребывают в хороших отношениях с бывшим мэром Лондона, а ныне премьером Великобритании – Борисом Джонсоном. Их вмешательство необходимо будет доказать: ведь за легальное финансирование, игру в теннис, издание газеты сейчас не сажают.

И вообще, обвинять необходимо само британское правительство в том, что российские олигархи и отдельные состоятельные чиновники складируют деньги в Лондоне. Это – финансовый центр, который предоставляет защиту. Более того, британские власти используют санкции для привлечения капитала из РФ. Почему? Потому что в этом для них и заключается философия введения штрафных мер против России: чем больше капитала находится в Сити, тем меньше – в Москве. И, кстати, это некоторые из нынешних чиновников британского правительства желают использовать Брексит как свободную зону для российских денег.

В целом британский отчёт нивелирован не из-за того, что именно эти люди названы. А они – обыкновенная ширма. Британское досье ничего из себя пока не представляет, потому что не названы те, кто реально влиял на формирование истории под названием «Брексит». И здесь необходимо называть совершенно иных людей – граждан Великобритании.

А где же британцы?

Доклад профильного комитета Британии по разведке можно будет назвать таким, который угрожает экономике России и отдельно взятым игрокам из РФ, лишь только в том случае, когда будут опубликованы имена реальных инициаторов Брексит и схемы, по которым они получали поддержку.

И начать необходимо с шотландского референдума о независимости 2014 года, с которого всё в Британии и началось. Напомню, что кампания сторонников отделения поддерживалась в том числе и из РФ. Бывший лидер главной партии Шотландии (ШНП) Алекс Салмонд работал на Russia Today, который до сих пор транслирует российскую пропаганду прямо в Эдинбурге.

В отношении него ныне ведётся следствие, он арестован. И, невзирая на то, что дело касается факта возможного изнасилования, интерес к Салмонду в первую очередь возникает именно в связи с шотландским референдумом и его связями с Москвой.

Фото: express.co.uk Экс-премьер Шотландии Алекс Салмонд ведет телешоу на российском телеканале RT,

Необходимо, чтобы в отчёте рассказали о британском бизнесмене – Аароне Бэнксе. Именно он финансировал кампанию по выходу Великобритании из состава ЕС. Это же он встречался с представителями России, одним из которых был посол РФ в Королевстве – Александр Яковенко.

Ранее в британских СМИ указывалось, что на тайной встрече россияне предложили Бэнксу стать собственником шести золотых рудников в Сибири. В феврале 2016-го он посетил Москву и объявил о покупке золота и рудников.

Встреч таких всего было одиннадцать. Посредником был представитель посольства РФ в Великобритании – Александр Удод. Его выгнали вместе с остальными 22 дипломатами из Великобритании сразу после отравления Скрипалей.

Всё тот же Бэнкс финансирует Партию независимости Соединённого Королевства (UKIP), глава которой, Найджел Фараж, - один из лидеров движения «Leave.EU». Интересно, что он был связан с представителями Wikileaks, а также с бывшим главным стратегом Белого дома, идеологом правых радикалов в США – Стивеном Бэнноном. Последний, к слову, не просто является ярым сторонником Кремля, но и участвует в создании правого, если хотите, Интернационала в Европе во главе с Марин Ле Пен, Маттео Сальвини и другими.

Фото: EPA/UPG Сторонники Брекзита требуют ускорения процедуры выхода из ЕС во время акции в Лондоне, 23 ноября 2016.

И самое главное: мы совершенно позабыли о премьер-министре Великобритании – Борисе Джонсоне. Ведь именно он был главным рупором кампании Брексит 2016 года. И по сей день он им и остался. Все уже забыли, что именно Джонсон сагитировал часть консерваторов выступить против своего сокурсника по Итону – бывшего премьера Кэмерона. Он расколол Консервативную партию и довёл страну и Европу до состояния полнейшего сумасшествия. До состояния, которое ныне точно и умело используют российские власти.

И вот пока мы не узнаем, что на самом деле устраивали эти люди, у кого они просили деньги на Брексит, кто им помогал организовывать процесс, - отчёт комитета Великобритании по делам разведки и безопасности будет всего лишь бумажкой – расследованием, которое до публикации было нивелировано теми, кто ведёт страну к пропасти.