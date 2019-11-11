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​Путин обсудил с Меркель подготовку ко встрече в "нормандском формате"

В Кремле утверждают, что стороны "подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

​Путин обсудил с Меркель подготовку ко встрече в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (архив)
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили Украину, Ливию и Сирию.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности с учётом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска «формулы Штайнмайера», а также разведения вооружённых сил и средств на «пилотных» участках в районе населённых пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договорённостей. Также в пресс-службе Путина утверждают, что в ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

"Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четвёрке», в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате. Затронута тематика ведущихся трёхсторонних – с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС – переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 ноября в украинском СМИ ZN.ua, ссылаясь на источник в Офисе президента, опубликовали две возможные даты встречи "нормандской четверки" - это 24 или 26 ноября. Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата встречи зависит от России. 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, а через день Путин подтвердил готовность к участию в саммите.

Президент Владимир Зеленский назвал разведение сил в Петровском, которое стартовало 9 ноября, третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате".

Украинская сторона и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" еще 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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