Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Возможность прохода
Возможность прохода
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
ГлавнаяПолитика

Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров, - опрос

Антирейтинг традиционно возглавил президент РФ Путин.

Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров, - опрос
Александр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко - 66% положительно и только 15% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%. К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 17% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Отмечается, что в динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону. Немного улучшилось к Дуде, ухудшилось - к Трампу и Эрдогану.

Напомним, 4 октября Лукашенко посетил Житомир, где впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также