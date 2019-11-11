Геращенко: ни от ОП, ни от "Слуги народа" не было реакции по решению ООН в отношении России

Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе. В этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу - давал ли он такие директивы своим советникам. Об этом в ходе согласительного совета заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«На прошлой неделе были обнародованы показы временно поверенный в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине», - подчеркнула парламентарий.

Ирина Геращенко заявила, что общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также народный депутат отметила, что вся эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

«Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательно, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД», - подчеркнула политик.

«Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать», - предостерегла Ирина Геращенко.