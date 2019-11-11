​Бывшего нардепа Лапина вызвали на допрос в СБУ

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

В своем фейсбуке экс-нардеп, представлявший фракцию "Народного фронта", написал, что следственные действия связаны с "убиенными мирными московскими гражданами во время прорыва блокады Луганского аэропорта" в 2014 году.

Тогда Лапин был командиром роты "Айдара" с позывным Зола.

Напомним, украинские военные оставили аэропорт "Луганск" 1 сентября 2014 года.

Замминистра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина говорил, что Луганский аэропорт был уничтожен в результате обстрела тактическими ракетами "Точка" с территории России в 2014 году.