Выход Украины из "минских соглашений" приведет к отмене санкций против РФ, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия прокомментировал заявлениепартии "Голос" о выходе из "минских соглашений". Политик считает, что подобные действия со стороны Украины приведут к отмене санкций против РФ.

Об этом он сказал журналистам после первого этапа съезда партии "Слуга народа".

"Честно говоря, неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, я уважаю их компетенцию. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как можно такие заявления делать, потому что любой выход по нашей инициативе из "минских договоренностей" означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, есть ли в этой стране кто-то, кто заинтересован в отмене санкций в отношении России", - сказал Арахамия.

По его мнению, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук действительно переживает и обеспокоен дальнейшей стратегией "нормандского формата", и именно поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

Напомним, 8 ноября партия "Голос" опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что самый эффективный путь для Украины на сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Отмечалось, что война с РФ на сегодня не имеет ни военного, ни дипломатического решения, однако Украине стоит усиливать свою военную способность.