Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Возможность прохода
Возможность прохода
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
ГлавнаяПолитика

Задержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

"Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ"".

Задержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне
Игорь Мазур
Фото: radiosvoboda.org

Задержанный в Польше по запросу России активист Игорь Мазур отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни.

Об этом он заявил 10 ноября в Люблине, передает Радио Свобода.

"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ". Украинские пограничники не предупреждали меня, что я в списке Интерпола. Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - заявил Мазурна брифинге.

10 ноября отдел Окружной прокуратуры в польском Холме освободил Мазура, который работает в секретариате омбудсмена Украины, на поруки генеральному консулу Украины в Люблине Василию Павлюку.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Мазура задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также