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В Киеве начался съезд правящей партии "Слуга народа"

Члены партии собрались, чтобы поменять лидера.

Фото: Анна Стешенко

В Киеве в начался съезд правящей партии "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент LB.ua, съезд открыл Александр Корниенко, заместитель главы фракции "СН" в Верховной Раде.

На съезде, который проходит в концертно-выставочном центре "Парковый", изберут нового лидера партии - вместо спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова эту должность должен занять Корниенко.

Уходящий лидер СН Дмитрий Разумков
Фото: Анна Стешенко
Уходящий лидер СН Дмитрий Разумков

Александр Корниенко (справа) может стать новым лидером партии
Фото: Анна Стешенко
Александр Корниенко (справа) может стать новым лидером партии

Всего в съезде принимает участие 52 делегата от всех партийных ячеек "Слуги народа", а также народные депутаты фракции. 

Как сообщил LB.ua мажоритарщик и член фракции "Слуга народа" Антон Поляков, депутатов, избранных по мажоритарным округам и тех, кто так и не был принят в партию, не пригласили на съезд. "Но я пришёл и  зарегистрировался как участник, но не как делегат. Поэтому лишён права голоса", - рассказал он.

На съезд пришли Юзик и Сивохо
Фото: Анна Стешенко
На съезд пришли Юзик и Сивохо

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