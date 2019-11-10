Фото: Анна Стешенко

В Киеве в начался съезд правящей партии "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент LB.ua, съезд открыл Александр Корниенко, заместитель главы фракции "СН" в Верховной Раде.

На съезде, который проходит в концертно-выставочном центре "Парковый", изберут нового лидера партии - вместо спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова эту должность должен занять Корниенко.

Фото: Анна Стешенко Уходящий лидер СН Дмитрий Разумков

Фото: Анна Стешенко Александр Корниенко (справа) может стать новым лидером партии

Всего в съезде принимает участие 52 делегата от всех партийных ячеек "Слуги народа", а также народные депутаты фракции.

Как сообщил LB.ua мажоритарщик и член фракции "Слуга народа" Антон Поляков, депутатов, избранных по мажоритарным округам и тех, кто так и не был принят в партию, не пригласили на съезд. "Но я пришёл и зарегистрировался как участник, но не как делегат. Поэтому лишён права голоса", - рассказал он.