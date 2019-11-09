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МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"

Полякам рассказали, что Россия использует Интерпол в политических целях.

МВД подключилось к освобождению задержанного по запросу РФ "унсовца"
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел обратило внимание Польши на то, что российская ориентировка на Игоря Мазура (Тополю), по которой его задержали польские силовики, была внесена в нарушение правил Интерпола. 

Об этом говорится на сайте МВД.

Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательствл в дела военного, политического, религиозного и расового характера, заявил министр Арсен Аваков.

"РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

Напомним, что раньше Россия пыталась объявить в розыск через Интерпол бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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