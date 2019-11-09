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Гончарук заявил, что "Центрэнерго" находится в приоритете Кабмина по "большой" приватизации

"Я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком".

Гончарук заявил, что "Центрэнерго" находится в приоритете Кабмина по "большой" приватизации
Фото: kmu.gov.ua

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабмина по "большой" приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в субботу во время Киевского международного экономического форума, передает "Интерфакс-Украина".

"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок ", - сказал Гончарук.

Он отметил, что сейчас Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации. "Там [в ФГИ] сейчас менеджер, не зависит ни от одного олигарха", - подчеркнул Гончарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Центрэнерго" в 2021 году.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.

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