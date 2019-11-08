Гончарук поручил новому главе Госгеонедр навести порядок за два месяца

Премьер-министр Алексей Гончарук поставил перед новым главой Государственной службой геологии и недр (Госгеонедр) Романом Опимахом задачу в течение двух месяцев навести порядок в ведомстве.

Об этом он заявил, преставляя нового руководителя Госгеонедр коллегам, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован, заявки должны подаваться через интернет", - сказал премьер.

Он также призвал сотрудников, "не готовых работать в интересах государства", написать заявления на увольнение.

"У меня лично высокий уровень доверия к господину Роману, я уверен в том, что он может в корне поменять логику работы. Я уверен, что среди вас есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным здесь не место. Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем искушениям - приветствуем вас в команде. Если нет - пишите заявления", - добавил премьер.

Гончарук поручил подготовить до конца года максимальное количества лотов для их реализации на аукционах.

Новоназначенный глава Госгеонедр Опимах, в свою очередь, в качестве приоритетных задая назвал "нулевую толерантность к коррупции, переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы".

"Это должно гарантировать нам прозрачность, комфортность, скорость прохождения согласовательных процедур, а также позволить нивелировать субъективизм и предубежденность при принятии решений, и, в конечном счете, перейти от традиционной бланковой формы к спецразрешению в электронном формате", - сказал он.

Напомним, с мая 2017 года до марта 2019 года врио главы Госгеонедра был Олег Кирилюк. Потом его утвердили в должности, но уже в конце сентября 2019 года он был уволен.

26 сентября и.о.главы Госгеонедр назначили директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

6 ноября Кабмин назначил нового главу Госгеонедр - Романа Опимаха.