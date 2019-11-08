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Гончарук поручил новому главе Госгеонедр навести порядок за два месяца

"Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован, заявки должны подаваться через интернет".

Гончарук поручил новому главе Госгеонедр навести порядок за два месяца
Роман Опимах
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Алексей Гончарук поставил перед новым главой Государственной службой геологии и недр (Госгеонедр) Романом Опимахом задачу в течение двух месяцев навести порядок в ведомстве.

Об этом он заявил, преставляя нового руководителя Госгеонедр коллегам, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован, заявки должны подаваться через интернет", - сказал премьер.

Он также призвал сотрудников, "не готовых работать в интересах государства", написать заявления на увольнение.

"У меня лично высокий уровень доверия к господину Роману, я уверен в том, что он может в корне поменять логику работы. Я уверен, что среди вас есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным здесь не место. Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем искушениям - приветствуем вас в команде. Если нет - пишите заявления", - добавил премьер.

Гончарук поручил подготовить до конца года максимальное количества лотов для их реализации на аукционах.

Новоназначенный глава Госгеонедр Опимах, в свою очередь, в качестве приоритетных задая назвал "нулевую толерантность к коррупции, переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы".

"Это должно гарантировать нам прозрачность, комфортность, скорость прохождения согласовательных процедур, а также позволить нивелировать субъективизм и предубежденность при принятии решений, и, в конечном счете, перейти от традиционной бланковой формы к спецразрешению в электронном формате", - сказал он.

Напомним, с мая 2017 года до марта 2019 года врио главы Госгеонедра был Олег Кирилюк. Потом его утвердили в должности, но уже в конце сентября 2019 года он был уволен.

26 сентября и.о.главы Госгеонедр назначили директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

6 ноября Кабмин назначил нового главу Госгеонедр - Романа Опимаха.

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