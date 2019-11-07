В четверг, 7 ноября главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник задержаны при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что сотрудница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

"За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США. В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредник задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Нацбанк сообщил, что Елена Паровая - задержанная, о которой идет речь в сообщениях правоохранительных органов, не является работником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

"Важной деталью данного инцидента является то, что задержание Елены Паровой произошло за неделю до последнего дня ее работы в Национальном банке. Эту сотрудницу, которая временно занимала декретную должность, должны были уволить 15 ноября в связи с выходом на работу основной работницы. Другая важная деталь - по информации прокуратуры Киева, работница НБУ «сама предложила свою помощь» финансовому учреждению", – говорится в сообщении НБУ.

При этом Национальный банк уже пообещал провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.

Напомним, что в конце октября был задержан другой сотрудник НБУ. Его тоже заподозрили в получении неправомерной выгоды за содействие в выдаче лицензии на обмен валют