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Зеленский назначил главу СБУ в АР Крым

Им стал Евгений Нетужилов.

Зеленский назначил главу СБУ в АР Крым
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Согласно указу президента №822/2019 от 7 ноября, им стал Евгений Нетужилов.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в документе.

Известно, что ранее Нетужилов занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.

Как сообщалось, 7 ноября Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы безопасности Украины. Президент назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Также назначены начальник управлений СБУ в Винницкой (Анатолий Денисенко), Волынской (Павел Данюков), Ивано-Франковской (Сергей Заяц), Полтавской (Евгений Борзилов), Тернопольской (Юрий Борейчук), Херсонской (Сергей Криворучко) областей. 

Уволены начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар и глава СБУ в Днепропетровской области Андрей Олейник.

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