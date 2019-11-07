Суд не разрешил продлить расследование "пленок Вовка"

Шевченковский районный суд Киева 7 ноября отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка" - записям разговоров из кабинета экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо".

Постановление обжалованию не подлежит. Следовательно, у официального следствия осталось всего два дня на расследование производства.

"Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня", - сказала в комментарии журналистам прокурор Юлия Малашич.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

2 августа Генпрокуратура сообщила Вовку о подозрении.

ГПУ также подала в ВСП ходатайство о временном отстранении Вовка и еще двух судей от должности.