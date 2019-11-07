Местные администрации должны нести 80% финансовой нагрузки и ответственности за тероборону, - Бадрак

"Что касается координации и руководства, то это, безусловно, прерогатива Генштаба".

Член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак считает, что территориальная оборона является важным компонентом системы противодействия Украины внешней угрозе. При этом основную часть финансовой нагрузки и ответственности за тероборону должны нести местные администрации.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности.

“Мы считаем, что территориальная оборона является третьим компонентом ассимметричных возможностей противодействия Украины. Вместе с профессиональными ВС, как ядром внешнего сопротивления и теми возможностями, которые, уже наработаны: созданием ракетного щита сдерживания и силами специальных операций. У нас, к сожалению, до сих пор нет законодательного обеспечения вопроса территориальной обороны. Один проект закона появился в 2015 году и был очень “сырым”, еще один Минобороны инициировало в 2017 году, но он так и не был принят.

Мы очень надеемся, что в конце этого года или в начале следующего начнется законодательное урегулирование вопроса территориальной обороны, ведь именно терроборона - это психологический аспект, это возможность воспитания нашей молодежи, возможность создания того резервуара, который быстро пополнит украинские вооруженные силы в случае масштабной агрессии со стороны РФ или любого другого противника.

Ключевой момент в развитии терробороны, которую мы бы хотели видеть - это финансовая нагрузка на местные администрации. Областные и районные администрации должны нести не менее 80% финансовой нагрузки и ответственности за территориальную оборону. Что касается координации и руководства, то это, безусловно, прерогатива Генштаба”, - подчеркнул Валентин Бадрак.

По словам эксперта, развитие территориальной обороны также позволит снять чрезмерную нагрузку на Вооруженные силы и существенно сократить их численность.