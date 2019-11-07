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Территориальная оборона - самый эффективный путь поддержания стабильности в стране, - замсекретаря СНБО

"Вооруженные силы РФ никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом".

Территориальная оборона - самый эффективный путь поддержания стабильности в стране, - замсекретаря СНБО
Сергей Кривонос
Фото: Макс Требухов

По словам заместитель секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса, в настоящее время разрабатывается проект закона о территориальной обороне. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение парламента.

Об этом Сергей Кривонос заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности.

“Согласно указу президента №200, организована межведомственная группа по реализации программы “5 шагов”, которая в срок от 3 до 5 лет сделает силой украинский народ. К сожалению, военно-технический потенциал ВСУ сейчас недостаточен для войны с РФ. Но вооруженные силы РФ никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом. Тероборона - второй шаг в программе “5 шагов”. Остальные компоненты программы - организация движения сопротивления, военно-патриотическое воспитание, молодежи, информационное сопротивление и довоенная подготовка населения.

Когда каждый компонент будет реализован, мы будем иметь подготовленный, сильный украинский народ. И враг будет понимать, что заход на нашу территорию будет стоить одну гривну, а выход - сто. Поэтому территориальная оборона - наиболее эффективный путь поддержания стабильности на территории нашей страны. Концепция проекта Закона о территориальной обороне Украины была проработана и прошла согласование на межведомственных группах, этот документ сейчас дописывается и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение комитета ВР по обороне, безопасности и разведке и в дальнейшем будет вынесен на рассмотрение парламента”, - сказал Сергей Кривонос. 

По словам заместителя секретаря СНБО, задание территориальной обороны - - в максимально короткие сроки создать надежный полицейский контрразведывательный режим на территории Украины.

“Мы прекрасно понимаем, что против нас действует сильный враг, который имеет подготовленные подразделения сил специальных операций, количество разведывательных и диверсионных групп, которые он может использовать для дестабилизации ситуации достаточно большое. Сил Нацгвардии и полиции явно недостаточно для того, чтобы контролировать ситуацию на всей территории Украины. ВСУ должны заниматься непосредственно обороной, а задание теробороны - максимально быстро создать такой режим, который сделает невозможной деятельность групп противника и сепаратистских группировок”, - сказал Сергей Кривонос.

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